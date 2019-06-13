14 июня волгоград начнет отмечать День молодежи

СЕГОДНЯ 13:19 2019-06-13T13:19:31+03:00

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В эти выходные помимо традиционных выступлений спортсменов и концертов на Центральной набережной Волгограда начнут отмечать День молодежи. В программе на уик-энд - фестиваль, концерт, танцевальный праздник и отборочные туры конкурсов ко Дню города. 14 июня программу мероприятий откроет фестиваль «Волгоград - город молодежи». В субботу устроят показательные выступления спортсменов и участников конкурсов чтецов, авторской песни и уличного искусства. А в воскресенье волгоградцев ждет концерт ансамбля старинной музыки «Конкордия».

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, 14 июня в 17.00 в программе молодежного фестиваля интерактивные площадки и мастер-классы, концерт с участием известных волгоградских коллективов и исполнителей. Фишкой праздника станет парад кастом-байков. А завершит день дискотека с участием кавер-группы RADIO CITY.

В 9 утра 15 июня у фонтана искусство покажут спортивные танцы воспитанники ДЮСШ №22 «Мечта». А родители смогут записать в школу своих детей. В 18.00 эстафету развлечений на набережной примут участники отборочных туров конкурсов к 430-летию Волгограда: «Уличный артист», «Ожившие скульптуры», исполнители авторской песни и чтецы. А в 18.00 16 июня начнется посвященный Николаю II концерт «Конкордии».

ИСТОЧНИК KP.RU