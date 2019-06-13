Волгоградцы могут бесплатно проверить здоровье в субботу

СЕГОДНЯ 12:04 2019-06-13T12:04:55+03:00

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В субботу, 15 июня с 8.00 до 14.00 волгоградцам, которые не успевают к врачам в будни, предлагают пройти «Диспансеризацию выходного дня». Вести прием в этот день будут 70 поликлиник области. Обследование бесплатное - по полису ОМС. Волгоградцы в выходной смогут попасть на прием к терапевту и акушеру-гинекологу, измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать ЭКГ, сдать анализы на уровень глюкозы и холестерин. Все эти нехитрые манипуляции позволяют определить факторы риска или развития заболеваний. Если их найдут, то пациентов направят на дополнительное обследование к узким специалистам.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, «Диспансеризация выходного дня» акция не разовая. Она проходит каждую третью субботу месяца. С начала года пришли к медикам на осмотры в выходной уже 30 тысяч человек. Пять тысяч из них направили на дообследование.

ИСТОЧНИК KP.RU