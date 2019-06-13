2019-06-13T11:52:37+03:00
Происшествия

Бухгалтер украл 370 тысяч у дачников

Волгоградец присваивал часть поступавших в СНТ взносов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Деньги дачников уходили «налево».Деньги дачников уходили «налево».Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Садоводы одного из СНТ Среднеахтубинского района Волгоградской области пожаловались в полицию, что хоть и платят взносы, никаких положительных сдвигов в благоустройстве дачного общества не видят. За дело взялись старший оперуполномоченный отдела ЭБ и ПК капитан полиции Александр Кирсанов и и следователь Эльвида Давидова. Вскоре они выяснили, что деньги дачников уходят «налево» - в карман бухгалтера СНТ.

Как установили полицейские, с февраля по декабрь 2016 года 35-летний бухгалтер присваивал часть поступавших в СНТ взносов. Поэтому и денег на развитие практически не оставалось. Удалось доказать присвоение 370 тысяч рублей. Волгоградец свою вину признал, деньги вернул.

По статье «хищение чужого имущества в крупном размере» решившему поживиться за счет дачников бухгалтеру грозит до шести лет колонии. Сейчас уголовное дело рассматривает суд Среднеахтубинского района. А садоводы прислали на имя начальника главка брагодарность полицейским за раскрытие преступления, внимательность и безукоризненное несение службы, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального главка МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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