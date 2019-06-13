Ремонт дорог начался во дворах Волгограда

СЕГОДНЯ 11:30 2019-06-13T11:30:44+03:00

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В 2019 году в Волгограде по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроят семнадцать дворов, объединяющих более полусотни домов. Подрядчики уже приступили к работе в первых трех, вскоре стартуют и в остальных. Первым делом во дворах обновят убитый асфальт, начинают работы с замены бордюров.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, к замене бордюрного камня рабочие приступили во дворах на проспекте Университетском, 19, в Советском районе, на улице Кузнецкой, 99, в Ворошиловском и на Пролетарской, 25 - 29 в Красноармейском. Демонтируют старый бордюр и во дворе на проспекте Металлургов, 12, в Краснооктябрьском. Вскоре начнутся работы и в остальных дворах. После подрядчики уложат новенький асфальт, отремонтируют колодцы и поднимут люки, установят лавочки и урны, фонари, детские и спортивные площадки. Гарантия на все работы - четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU