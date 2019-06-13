Три подростка попали в ДТП на мотоцикле в Волжском

СЕГОДНЯ 10:59 2019-06-13T10:59:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Три ДТП с участием мотоциклистов произошло на дорогах Волгоградской области за минувшие сутки. В День России трое подростков решили покататься на мотоцикле в Волжском. Около полуночи 15-летний водитель «Флэш 150» наехал на бордюр на улице Ленина. Мотоцикл опрокинулся, сидевшие сзади 15-летний и 17-летний пассажиры получили травмы. Пострадавших увезли в больницу. А их 15-летний товарищ, который был за рулем, испугался и убежал с места ДТП. Правда, вскоре полицейские его нашли и провели профилактическую беседу не только с ним, но и с его родителями.

Около десяти вечера на трассе Суровикино – Михайловка – Серафимович разбился 39-летний мотоциклист. Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД России по региону, он не справился с управлением, «железный конь» вылетел на правую обочину. Сам байкер остался жив, сейчас он в больнице.

А в станице Кумылженской утром в тот же день 69-летний пенсионер на мопеде «Омакс» пошел на обгон и врезался в трактор «МТЗ-80». Ближайшее время мужчина тоже проведет в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU