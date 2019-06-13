2019-06-13T10:59:08+03:00
Происшествия

Три подростка попали в ДТП на мотоцикле в Волжском

39-летний мотоциклист пострадал в аварии в Серафимовичском районе, а в Кумылге мопед врезался в трактор
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Подростки катались на мотоцикле втроем.Подростки катались на мотоцикле втроем.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Три ДТП с участием мотоциклистов произошло на дорогах Волгоградской области за минувшие сутки. В День России трое подростков решили покататься на мотоцикле в Волжском. Около полуночи 15-летний водитель «Флэш 150» наехал на бордюр на улице Ленина. Мотоцикл опрокинулся, сидевшие сзади 15-летний и 17-летний пассажиры получили травмы. Пострадавших увезли в больницу. А их 15-летний товарищ, который был за рулем, испугался и убежал с места ДТП. Правда, вскоре полицейские его нашли и провели профилактическую беседу не только с ним, но и с его родителями.

Около десяти вечера на трассе СуровикиноМихайловка – Серафимович разбился 39-летний мотоциклист. Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД России по региону, он не справился с управлением, «железный конь» вылетел на правую обочину. Сам байкер остался жив, сейчас он в больнице.

А в станице Кумылженской утром в тот же день 69-летний пенсионер на мопеде «Омакс» пошел на обгон и врезался в трактор «МТЗ-80». Ближайшее время мужчина тоже проведет в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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