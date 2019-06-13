На концерте в Волгограде Овсиенко спела на стуле

СЕГОДНЯ 10:15 2019-06-13T10:22:21+03:00

Татьяна Овсиенко спустилась со сцены, встала на стульчик и спела со зрителями в Волгограде. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В День России на набережной прошел заключительный гала-концерт XIV фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и Лира» [фото, видео]

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Подарком жителям Волгограда в День России 12 июня стал заключительный гала-концерт XIV фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и Лира». В течение трех дней около четырехсот полицейских со всех уголков страны проходили конкурсные прослушивания и знакомились с достопримечательностями города-героя. В праздничный день лучшие из них в течение нескольких часов пели вместе со звездами. На сцене на Центральной набережной зажигали Эмма М, Руслан Алехно, Эд Шульжевский и Дина Гарипова. In-Grid помимо своих песен спела «Нежность» на русском языке. А Татьяна Овсиенко выступала с кадетами, а потом спустилась со сцены к зрителям. Встала на стульчик и пела вместе с ними в толпе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/714449" frameborder="0"></iframe> На концерте в Волгограде In-Grid спела «Нежность» на русском языке.Екатерина СИМОХИНА

Кадеты водили хороводы прямо перед сценой.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пришли посмотреть гала-концерт талантливых полицейских и звезд начальник Департамента государственной службы и кадров МВД России Владимир Кубышко и начальник волгоградского главка Александр Кравченко. К ним присоединились губернатор Андрей Бочаров с супругой, руководитель регионального УФСБ Анатолий Гулевский и митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/714450" frameborder="0"></iframe> Дина Гарипова спела с полицейским в Волгограде.Екатерина СИМОХИНА

Завершился праздник красочным салютом.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Гран-при XIV фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и Лира» завоевал вокальный ансамбль «Голоса Енисея» из Красноярского края. Лучшим вокальным дуэтом стали волгоградки Эльвира Калмыкова и Ольга Ключникова; в сольном пении - мужской вокал - представитель Саратовской области Дмитрий Синдеев; женский вокал - Татьяна Тараева из Рязанской области. В номинации «Авторская песня» одержала победу волгоградка Кристина Шубина. Лучшим вокально-инструментальным ансамблем признали коллектив из Ставропольского края. Виртуозными исполнителями на музыкальных инструментах стали - Леонид Сметанин из Свердловской области (скрипка) и Евгений Елсуков из Амурской области (гитара), а также Елена Ерохина из Московского университета МВД Росии (фортепиано) и Сергей Новиков из Брянской области (народные инструменты).

Еще больше фото смотрите в фотогалерее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/714452" frameborder="0"></iframe> Гала-концерт XIV фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и Лира» в Волгограде.Екатерина СИМОХИНА

Тысячи волгоградцев посмотрели яркое шоу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU