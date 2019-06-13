На концерте в Волгограде Овсиенко спела на стуле
Подарком жителям Волгограда в День России 12 июня стал заключительный гала-концерт XIV фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и Лира». В течение трех дней около четырехсот полицейских со всех уголков страны проходили конкурсные прослушивания и знакомились с достопримечательностями города-героя. В праздничный день лучшие из них в течение нескольких часов пели вместе со звездами. На сцене на Центральной набережной зажигали Эмма М, Руслан Алехно, Эд Шульжевский и Дина Гарипова. In-Grid помимо своих песен спела «Нежность» на русском языке. А Татьяна Овсиенко выступала с кадетами, а потом спустилась со сцены к зрителям. Встала на стульчик и пела вместе с ними в толпе.
На концерте в Волгограде In-Grid спела «Нежность» на русском языке.Екатерина СИМОХИНА
Кадеты водили хороводы прямо перед сценой.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Пришли посмотреть гала-концерт талантливых полицейских и звезд начальник Департамента государственной службы и кадров МВД России Владимир Кубышко и начальник волгоградского главка Александр Кравченко. К ним присоединились губернатор Андрей Бочаров с супругой, руководитель регионального УФСБ Анатолий Гулевский и митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.
Дина Гарипова спела с полицейским в Волгограде.Екатерина СИМОХИНА
Завершился праздник красочным салютом.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Гран-при XIV фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и Лира» завоевал вокальный ансамбль «Голоса Енисея» из Красноярского края. Лучшим вокальным дуэтом стали волгоградки Эльвира Калмыкова и Ольга Ключникова; в сольном пении - мужской вокал - представитель Саратовской области Дмитрий Синдеев; женский вокал - Татьяна Тараева из Рязанской области. В номинации «Авторская песня» одержала победу волгоградка Кристина Шубина. Лучшим вокально-инструментальным ансамблем признали коллектив из Ставропольского края. Виртуозными исполнителями на музыкальных инструментах стали - Леонид Сметанин из Свердловской области (скрипка) и Евгений Елсуков из Амурской области (гитара), а также Елена Ерохина из Московского университета МВД Росии (фортепиано) и Сергей Новиков из Брянской области (народные инструменты).
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Гала-концерт XIV фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и Лира» в Волгограде.Екатерина СИМОХИНА
Тысячи волгоградцев посмотрели яркое шоу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU