Такси протаранило фуру в Волгограде: пострадали трое

СЕГОДНЯ 09:21 2019-06-13T09:22:21+03:00

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Автомобиль «Яндекс. Такси» с маленькими детьми в салоне попал в ДПТ 12 июня 2019 в Дзержинском районе Волгограда. Около одиннадцати часов утра на Третьей продольной «Рено Логан» врезался в грузовик «ДАФ». По предварительным данным, 58-летний таксист ехал со стороны Ворошиловского района в направлении улицы Ангарской. В какой-то момент он не выдержал безопасную дистанцию и протаранил попутную фуру. Для грузовика последствия минимальны. У такси разбит перед, а в салоне от удара пострадали два маленьких пассажира.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, в больнице оказались водитель такси, годовалый и 3-летний ребенок.

А в Краснооктябрьском районе на улице Штеменко около четырех часов дня под колесами Chery оказалась 17-летняя девушка, которая переходила дорогу по «зебре». Подросток получила различные травмы. Сейчас она также в больнице.

Девушку сбили на "зебре".Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU