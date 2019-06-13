Под Волгоградом рецидивист украл золото на миллион

СЕГОДНЯ 08:53 2019-06-13T08:53:32+03:00

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Сигнализация в частном доме поселка Рабочий Волгоградской области сработала в рабочий день около одиннадцати часов утра. На место тут же выехали сотрудники Росгвардии. 44-летнего мужчину взяли на месте преступления с поличным. Как выяснили полицейские, в дом он проник, разбив пластиковый стеклопакет. Добычей грабителя стали 33 ювелирных украшения общей стоимостью почти миллион рублей.

Как оказалось, грабитель только за две недели до этого вышел из тюрьмы, где сидел за подобные преступления. И хотя взяли его на месте преступления с ворованными вещами, свою вину мужчина так и не признал.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «кража с незаконным проникновением в жилище». Оперативники полагают, что в деле могут появиться и другие эпизоды.

ИСТОЧНИК KP.RU