2019-06-12T16:31:25+03:00
Происшествия

Волгоградка умерла на Бали после диабетической комы

У 35-летней Натальи не было ни страховки, ни денег на лечение
Юлия Данильченко
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Фото из личного архива Натальи.Фото из личного архива Натальи.
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«Мой близкий друг попал в беду. У неё диабетическая кома, я рядом с ней сейчас в госпитале», - написала в своем Facebook Алина Далаева 11 июня. Это случилась на Бали, во время отдыха. 35-летняя волгоградка Наталья, о которой идет речь, приехала на остров, чтобы продлить визу. Девушка уже несколько лет страдала диабетом, но именно во время этой поездки случился приступ, который привел к необратимым последствиям.

Лечение в индонезийском госпитале оказалось недешевым. Страховку найти не удалось, а счет за первые сутки составил почти тысячу долларов. Алина Далаева организовала сбор средств на лечение.

- Все отчеты предоставлю. Я не знаю, что обычно в таких ситуациях пишут, просто не знаю. Просто я здесь с ней одна. И я хочу, чтобы она открыла глаза, - обратилась Алина к неравнодушным.

Казалось, все под контролем: местные врачи провели необходимые реанимационные действия, подключили девушку к аппарату искусственной вентиляции легких, назначили лечение инсулином. Но спасти волгоградку не удалось: Наталья скончалась 12 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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