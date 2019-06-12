2019-06-12T16:04:24+03:00
Общество

Видели на дачах: пятые сутки родные ищут пропавшего волгоградца

23-летний студент ушел из дома на речку и не вернулся
Юлия Данильченко
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Тимофей Хромов. Фото из семейного архива.Тимофей Хромов. Фото из семейного архива.
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С 7 июня полицейские, волонтеры и близкие разыскивают 23-летнего Тимофея Хромова. В тот вечер он ушел из дома в Дзержинском районе Волгограда, чтобы искупаться на Ангарском, но домой не вернулся.

- Он забыл дома телефон. Ушел в чем был: майка, шорты. С тех пор Тимофея видели один раз - 9 июня не далеко от местных дач. Он просил воды у прохожих. Никаких повреждений на нем не было, - рассказал КП-Волгоград Иван Хормов, отец пропавшего студента ВИУ РАНХиГС.

Тимофей не употреблял алкоголь и не курил, поэтому версия, что он мог загулять в компании сразу отпадает. Приметы пропавшего Тимофея Хромова: черные волосы, рост 175 - 180 см, был одет в красную майку, джинсовые шорты и шлепки, заикается.

Любая информация о волгоградце будет важна. Сообщить ее можно родным по телефону 89023113370 (Иван) или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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