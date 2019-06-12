Появилось видео задержания экс-главы волгоградского следкома Музраева

СЕГОДНЯ 14:28 2019-06-12T14:28:25+03:00

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В сети появилась оперативная видеосъемка задержания экс-главы СК СКР по Волгоградской области Михаила Музраева. Около шести часов 10 июня темную «Тойоту Камри» остановили посреди улицы сотрудники ФСБ. Музраев сам вышел из салона автомобиля, положил руки на крышу, а затем свел их за спину. Уже 11 июня его привезли в Москву, где до 10 августа заключили под стражу в СИЗО Лефортово.

Напомним, Михаила Музраева подозревают по статье 2015 УК РФ «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Это связано с организацией покушения на губернатора Волгоградской области, которое произошло 16 ноября 2016 года. Тогда наемники криминального авторитета Евгения Ремезова пытались поджечь дом главы региона. Самого Ремезова и его сообщников задержали в конце мая 2019 года. Вслед за ними за решетку отправился Музраев и волгоградский предприниматель Владимир Зубков.

Видео задержания экс-главы волгоградского СК Михаила Музраева.Подробности https://volgasib.ru/virtual/skandali-4p/poyavilos-video-momenta-zaderzhaniya-sovetnika-glavy-skr-mihaila-muzraeva/

ИСТОЧНИК KP.RU