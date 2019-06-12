2019-06-12T11:14:29+03:00
Происшествия

На юге Волгограда пенсионерка попала под фуру и «Шевроле»

Женщина переходила дорогу в неположенном месте
Юлия Данильченко
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Фура и иномарка проехались по пенсионерке.Фура и иномарка проехались по пенсионерке.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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ДТП случилось около девяти часов утра 12 июня в Красноармейском районе Волгограда. На проспекте Героев Сталинграда 85-летняя пенсионерка попала под колеса грузовика «МАН».

- Женщина переходила проезжую часть в неположенном месте перед стоящей на светофоре машиной, в слепой зоне у водителя грузовика. Водитель тронулся, совершил на нее наезд, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Главка.

Мужчина за рулем фуры не заметил наезда и тронулся дальше. Следом за ним двигалась машина «Шевроле Клан». Водитель также не заметил уже лежавшую женщину и наехал на нее. Он полученных травм волгоградка скончалась на месте еще до приезда врачей. Сейчас сотрудники городского ГАИ выясняют все обстоятельства аварии, на месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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