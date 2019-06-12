12 июня для волгоградских дачников речные теплоходы работают по усиленному режиму
12 июня вся страна отмечает День России, и свой выходной день многие проводят на дачах. Для жителей Волгограда, чьи участки расположены по ту сторону реки, усилили работу теплоходов.
В среду больше рейсов отправится по маршрутам Волгоград - Щучий проран - Культбаза», «Волгоград - Островная», «Тулака - Сарпинский» и «Обувная фабрика - Сарпинский». Если по обычному расписанию речные трамвайчики отвозят пассажиров 57 раз за сутки, то в праздничный день это число увеличится в полтора раза. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте ООО «Пассажирский порт Волгограда» (http://ppv34.ru). На усиленный режим работы сегодня перешел общественный транспорт до садоводческих хозяйств, которые находятся в черте города-героя.
- Для пассажиров продолжат действовать льготные и общегражданские проездные билеты на основе транспортной карты «Волна», - передают в пресс-службе мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU