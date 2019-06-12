12 июня для волгоградских дачников речные теплоходы работают по усиленному режиму

СЕГОДНЯ 09:39 2019-06-12T09:39:59+03:00

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12 июня вся страна отмечает День России, и свой выходной день многие проводят на дачах. Для жителей Волгограда, чьи участки расположены по ту сторону реки, усилили работу теплоходов.

В среду больше рейсов отправится по маршрутам Волгоград - Щучий проран - Культбаза», «Волгоград - Островная», «Тулака - Сарпинский» и «Обувная фабрика - Сарпинский». Если по обычному расписанию речные трамвайчики отвозят пассажиров 57 раз за сутки, то в праздничный день это число увеличится в полтора раза. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте ООО «Пассажирский порт Волгограда» (http://ppv34.ru). На усиленный режим работы сегодня перешел общественный транспорт до садоводческих хозяйств, которые находятся в черте города-героя.

- Для пассажиров продолжат действовать льготные и общегражданские проездные билеты на основе транспортной карты «Волна», - передают в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU