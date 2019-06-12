В Волгограде горел трактир на Ардатовской

СЕГОДНЯ 08:17 2019-06-12T08:25:27+03:00

Он уже пару лет не работал, поэтому посетителей внутри не было

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ЧП случилось около восьми часов вечера в Ворошиловском районе Волгограда. На улице Ардатовской вспыхнуло двухэтажное здание трактира. Пламя перебросилось на крышу. Очевидцы сообщили о случившемся на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы. На место оперативно прибыли сотрудники ГУ МЧС и карета "скорой помощи".

Кафе официально не работало вот уже пару лет и находилось на продаже. Посетителей внутри не было, поэтому эвакуацию проводить не пришлось. Пожарные сразу же приступили к тушению очага возгорания. Чтобы сбить пламя, им пришлось использовать лестницу и взбираться на крышу. Часть верхней конструкции здания, покрытой черепицей, сильно повредилась. Но главное, что никто не пострадал.

Экспертам пожарной лаборатории предстоит установить причины происшествия. Была ли эта случайность или поджог - пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU