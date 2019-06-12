2019-06-12T08:03:34+03:00
Спорт

Волгоградский «Ротор» усилился двумя игроками

Состав команды пополнили нападающий Эдуард Булия и полузащитник Игорь Горбунов
Юлия Данильченко
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Накануне ФК «Ротор» сообщил об изменениях в составе волгоградской команды: ряды сине-голубых пополнили нападающий Эдуард Булия и полузащитник Игорь Горбунов. Это два перспективных игрока. Полузащитник Горбунов родом из Тамбовской области, воспитанник «Динамо». За свою футбольную карьеру он выступал за нижегородский «Олимпиец», «Динамо» (СПб). Лишь в период игры за ФК «Сочи» он забил пять мячей. С «Ротором» Горбунов пробудет минимум два года – таков период контракта.

- В переходе вообще не сомневался. В Волгограде невероятная атмосфера на домашних матчах. Я ощутил ее на себе, когда выходил на поле в прошлом году. Каждый футболист мечтает играть при такой поддержке трибун. Надеюсь, что буду радовать болельщиков «Ротора» достойной игрой и помогать клубу добиваться побед! - прокомментировал Игорь Горбунов свой переход.

Нападающий Эдуард Булия родом из Иваново, так же он и начал карьеру – в «Текстильщике». В прошлом сезоне играл за ярославский «Шинник» и «Ска-Хабаровск». За 35 матчей минувшего чемпионата забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

- Мне нравится Волгоград, нравится «Волгоград Арена», нравится поддержка на стадионе, поэтому не было мыслей рассматривать другие предложения. Решение о подписании контракта далось легко, - рассказал Булия, пообещав помочь «Ротору» добиться успехов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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