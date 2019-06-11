СК РФ проверит причастность экс-главы волгоградского следкома к другим преступлениям

СЕГОДНЯ 18:10 2019-06-11T18:29:08+03:00

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11 июня СК РФ официально сообщил о том, что экс-руководителя следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области Михаила Музраева задержали в рамках уголовного дела о покушении на губернатора Андрея Бочарова.

Напомним, это произошло 16 ноября 2016 года: неизвестные проникли на территорию частного дома, где жил глава области со своей семьей, и пытались его поджечь. До мая 2019 года не было никакой информации о расследовании, но буквально недавно следственный комитет назвал подозреваемых в покушении и имя заказчика - им оказался криминальный авторитет Евгений Ремезов.

- Следствие тщательно проверяет все имеющиеся данные, обеспечивая объективное расследование. Будут устанавливаться роль и степень участия экс-руководителя регионального подразделения не только относительно указанного факта, но будет проверена его возможная причастность к иным эпизодам преступной деятельности, - сообщили КП-Волгоград в пресс-службе федерального ведомства.

Задержан бывший руководитель СУ СК России по Волгоградской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU