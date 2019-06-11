Водитель автобуса задавил пожилую волгоградку, входившую в салон

СЕГОДНЯ 17:40 2019-06-11T17:40:00+03:00

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Волгоградский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении 56-летнего водителя автобуса, по вине которого погибла 76-летняя пенсионерка. Это случилось еще в ноябре 2017 года. Мужчина ехал по маршруту «Вокзал-Юбилейный» и остановился в Кировском районе, дожидаясь высадки и посадки пассажиров. Когда пожилая женщина входила в салон, автобус внезапно начал движение. Она не удержалась и выпала на асфальт, затем попала под колеса общественного транспорта. С серьезными травмами пассажирку отвезли в больницу, где она скончалась спустя три дня.

Во время следствия подозреваемый утверждал, что не виноват в случившемся, ведь двери автобуса барахлили с самого утра, а в зеркало заднего вида был плохой обзор. Но автотехническая экспертиза показала обратное. Доказывали вину волгоградца и камеры видеонаблюдения.

- По приговору Кировского районного суда Александр К. признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев. Кроме того, с МУП «Волгоградское пассажирское автотранспортное предприятие № 7» в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 800 000 рублей, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ведомства.

Областной суд во время апелляции это решение полностью поддержал. Приговор вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU