2019-06-11T17:40:00+03:00
Происшествия

Водитель автобуса задавил пожилую волгоградку, входившую в салон

Ему дали год колонии-поселения
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Волгоградский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении 56-летнего водителя автобуса, по вине которого погибла 76-летняя пенсионерка. Это случилось еще в ноябре 2017 года. Мужчина ехал по маршруту «Вокзал-Юбилейный» и остановился в Кировском районе, дожидаясь высадки и посадки пассажиров. Когда пожилая женщина входила в салон, автобус внезапно начал движение. Она не удержалась и выпала на асфальт, затем попала под колеса общественного транспорта. С серьезными травмами пассажирку отвезли в больницу, где она скончалась спустя три дня.

Во время следствия подозреваемый утверждал, что не виноват в случившемся, ведь двери автобуса барахлили с самого утра, а в зеркало заднего вида был плохой обзор. Но автотехническая экспертиза показала обратное. Доказывали вину волгоградца и камеры видеонаблюдения.

- По приговору Кировского районного суда Александр К. признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев. Кроме того, с МУП «Волгоградское пассажирское автотранспортное предприятие № 7» в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 800 000 рублей, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ведомства.

Областной суд во время апелляции это решение полностью поддержал. Приговор вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
13 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов
В Волгограде установили еще две новых «рыжих» остановки
Перекрытия дорог 12 июня в Волгограде
Жилинспектор за 40 тысяч обещал волгоградке решить вопрос переселения из аварийного жилья
В аварии напротив «торгушки» пострадала женщина водитель
Почти все федеральные трассы в Волгоградской области закрыли для фур из-за жары
Тульская область формирует единый кадровый актив региона
В Волге утонул подросток, прыгнув со стены набережной возле памятника Ленину
Под Астраханью лошадь четыре километра тащила за ногу пастуха
В Волжском женщина-водитель сбила шестилетнего мальчика
Под Волгоградом задержали браконьеров с баграми
В Волограде на Санаторном водитель погиб в перевернувшейся машине
Полицейские просят помочь найти водителя, насмерть сбившего человека в Волгограде
Волгоградстат: волгоградцы тратят в месяц на еду 5430 рублей
Судья из Камышина прогулял работу и «заочно» вынес приговор
Волгоградцев приглашают за автомобилями KIA по цене производителя
В Волгограде вынесли приговор еще одному мошеннику в сфере автострахования
Пьяный астраханец без прав сбил возвращавшихся с пляжа женщину с ребенком
Волгоградку задержали за надпись на мемориале в ЦПКиО
В Волгоградской области утонул шестилетний ребенок
В Астрахани мужчина погиб от удара током, когда косил газон
В Волгограде в автобусе брошенную сумку проверяли на взрывчатку
Мужчина спустил 80-летнюю мать с лестницы и избил до полусмерти
В Волгоградской области пройти диспансеризацию можно после рабочего дня
В Волгограде в аварии на встречке столкнулись три машины