2019-06-11T15:38:49+03:00
Общество

В Волгограде установили еще две новых «рыжих» остановки

Всего в 2019 году появится 70 новых комплекса
Екатерина МАЛИНИНА
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От жары подобные конструкции не особо спасают. Фото: мэрияОт жары подобные конструкции не особо спасают. Фото: мэрия
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В Волгограде продолжают планомерно менять остановки. Очередные две конструкции появились в Дзержинском районе на «Школе №33» в районе Семи ветров. Рабочим остается устроить ровные площадки и благоустроить территорию вокруг. Также в ближайшее время подобные комплексы обустроят в Красноармейском районе. Вместо сайдинговых павильонов будут рыжие остановки.

Кстати, подрядчик уже успел установить их в Кировском, Советском и Ворошиловском районах. Затронет замена и северные районы Волгограда и центр и Дзержинский район. Всего на улицах появится 70 новых конструкций.

По словам чиновников, они сделаны из современного материала – наноструктурированного пластика. Его сложно сломать, он не трескается на солнце, не ржавеет.

Правда, многие сетуют, что новые остановки на порядок хуже стеклянных, которые устанавливали к ЧМ-2018. По крайней мере, с эстетической точки зрения. Но зато дешевле. Правда, от жары в +35 не спасают ни та, ни другая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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