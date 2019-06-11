2019-06-11T14:04:39+03:00
Происшествия

Жилинспектор за 40 тысяч обещал волгоградке решить вопрос переселения из аварийного жилья

Мужчину задержали при передачи взятки
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчину задержали при передачи денег.Мужчину задержали при передачи денег.
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Проблема аварийного жилья в Волгограде стоит очень остро. Ветхих домов много, а вот денег на их переселения очень мало. Так что многие жильцы ждут своей очереди не один год. Правда, обитателям дома на улице Алехина,5 повезло. Их решили переселить. Одна из владельцев квартир написала в администрацию заявление о предоставлении ей жилья. Этим воспользовался инспектор жилищной инспекции Волгоградской области. Он предложил решить этот вопрос за 40 тысяч. Мол, без его участия квадратных метров ей не видать.

- На тот момент мужчина знал, что решение по волгоградке в администрации уже приняли и ей выделили квартиру по улице Скосырева,1б, - рассказал «КП-Волгоград» Леонид Сирик, старший следователь 2-го отдела по ОВД СУ СК по Волгоградской области.

Женщина собрала деньги. Правда, передача «отката» происходила под наблюдение сотрудников УФСБ по Волгоградской области сотрудников экономической безопасности городского УМВД. Инспектора задержали. Свою вину мужчина признал полностью.

Следователи собрали доказательства вины уже бывшего инспектора. Свою подпись поставил прокурор и уголовное дело ушло в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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