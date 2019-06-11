В аварии напротив «торгушки» пострадала женщина водитель

СЕГОДНЯ 13:40 2019-06-11T13:40:00+03:00

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Авария на перекрестке улицы Ким и улицы Рабоче-Крестьянская произошла около часа дня. Мужчина за рулем "Приоры" ехал со стороны Советского района. На перекрестке он решил повернуть на улицу Ким (или развернуться - информация уточняется), но не убедился в безопасности маневра. В результате этого в него влетела «Ауди», за рулем которой была женщина, после удара иномарку отбросило на столб. Серьезный ремонт потребуется обеим машинам: у них смяты бока и часть переда.

Водитель русского авто не пострадал, а вот для автоледи вызвали «скорую» - она почувствовала себя плохо. Сейчас пока не ясно, какие у нее травмы. Сотрудникам ГИБДД еще предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

Полицейские еще раз предупреждают водителей: соблюдайте правила дорожного движения, снизьте скорость. Особенно в жару. Высокие температуры ослабляют концентрацию внимания.

ИСТОЧНИК KP.RU