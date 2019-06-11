Почти все федеральные трассы в Волгоградской области закрыли для фур из-за жары

СЕГОДНЯ 13:12 2019-06-11T13:12:20+03:00

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В Волгоградскую область пришло настоящее лето. Днем столбик термометра поднимается выше 35 градусов. Плавятся не только головы у людей, но и дороги. Чтобы они не превратились в колеи и снова не пришлось делать капитальный ремонт, ФКУ Упродор Москва-Волгоград решило перекрыть дороги для большегрузов. С 10 утра до 10 вечера 11 июня нельзя будет проехать по федеральным трассам.

- Р-22 «Каспий»; - Подъездная дорога от Р-22 «Каспий» к Элисте;

- Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград;

- А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной.

Как рассказали в ведомстве, свои машины дальнобойщики смогут оставить на 119 точек сервиса с автостоянками. Общая площадь парковок для фур – 3200 автомобилей. Там люди переждут жару.

Судя по прогнозам синоптиков, подобная погода ждет нас и завтра. Так что в ближайшее время передвигаться по федеральным трассам дальнобойщики смогут только после захода солнца.

ИСТОЧНИК KP.RU