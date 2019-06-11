2019-06-11T11:59:22+03:00
Происшествия

В Волге утонул подросток, прыгнув со стены набережной возле памятника Ленину

Тело школьника достали с 15-метровой глубины
Екатерина МАЛИНИНА
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Мальчика достали из Волги спасатели. Фото: Никита ГришинМальчика достали из Волги спасатели. Фото: Никита Гришин
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ЧП произошла вечером 10 июня. Июньская жара выгнала многих поближе к Волге. Кто-то просто прогуливался, а кто-то решил искупаться. Возле памятника Ленину в Красноармейском районе нет пляжа и даже места отдыха у воды, но подростки и самые смелые граждане все равно лезут в воду. 14-летний мальчишка решил занырнуть в прохладную Волгу прямо с набережной. Его не пугала ни высота до воды, ни глубина, ни до конца прогревшаяся вода. ОН сделал прыжок, ушел под воду и больше оттуда не появлялся. Очевидцы вызвали спасателей, полицию. Кто-то даже пытался его поискать. Но школьник утонул.

- Тело подростка достали с 15-метровой глубины. Никаких телесных повреждений не нашли, - рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.

Сейчас следователи проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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