Под Астраханью лошадь четыре километра тащила за ногу пастуха

СЕГОДНЯ 11:30 2019-06-11T11:30:07+03:00

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ЧП произошло в Икрянинском районе Астраханской области. 45-летний мужчина работал пастухом давно. Его нанимал местный фермер на сезон. 10 июня мужчина по привычке собрал стадо и повел его в степь. Сам был верхом на лошади ,а когда спускался с нее, зацепился ногой за стремя и очень неудачно упал. Животное испугалось резкого движения и понеслось галопом. Лошадь вернулась в крестьянско-фермерское хозяйство, где было ее стойло. Четыре километра она протащила за собой орущего пастуха и так и не остановилась.

Когда окровавленного мужчину подобрали работники фермы, он был еще живой. Но до «скорой» не выдержал. Слишком серьезные были травмы, которые пастух получил во время дикой скачки.

- Сейчас сотрудники СУ СК по Астраханской области проводят проверку по данному происшествию, - рассказали "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU