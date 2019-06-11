2019-06-11T10:46:55+03:00
Происшествия

В Волжском женщина-водитель сбила шестилетнего мальчика

Ребенок побежал через дорогу от отца к матери
Екатерина МАЛИНИНА
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Пострадавшего мальчика увезли в больницу.Пострадавшего мальчика увезли в больницу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Авария произошла около семи вечера на улице Карбышева в Волжском. Шестилетний мальчик гулял вместе с папой после детского сада. С собой у парочки был велосипед, который неожиданно сломался. Отец остановился, чтобы отремонтировать транспорт – как раз возле проезжей части и потерял сына из вида. Малыш в этот момент увидел на другой стороне дороги маму и побежал. Для 30-летней женщины-водителя на Volkswagen это стало полной неожиданностью – пешеходного перехода поблизости нет. Она затормозила, но мальчика все-таки зацепило машиной. У него сотрясение головного мозга, переломы. Его на «скорой» отвезли в больницу.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются инспекторы ГИБДД.

Еще один сбитый пешеход - в Кировском районе. Там под колеса попал пьяный 52-летний пешеход, который гулял по проезжей части. Водитель сбил человека и сбежал. Сейчас полицейские ищут нарушителя. Пострадавший мужчина находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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