Под Волгоградом задержали браконьеров с баграми

СЕГОДНЯ 10:00 2019-06-11T10:38:03+03:00

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На многих водоемах до сих пор действует нерестовый запрет, когда ловить рыбу можно только с берега и на удочку. Никаких лодок и «тройников». Но многих рыбаков это не останавливает. На свой страх и риск выходят они на «казанках» на Волгу и ерики. Очередных браконьеров задержали в Светлоярском районе. А на этот раз пятеро волгоградцев с баграми и лодками. Они «цепляли» рыбу крюком. У них нашли одну рыбу. Рыбалка только началась, когда к ним подъехали полицейские.

У бракуш изъяли улов, спиннинги и две моторки. Сейчас в отношении всех участников проводится доследственная проверка. Будет решатся вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 – незаконная добыча водных биоресурсов. Им грозит либо крупный штраф либо срок до двух лет.

На прошлой неделе там же попались два подводных охотника.

ИСТОЧНИК KP.RU