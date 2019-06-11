2019-06-11T10:38:33+03:00
Происшествия

В Волограде на Санаторном водитель погиб в перевернувшейся машине

Он не справился с управлением, когда спускался с горки
Екатерина МАЛИНИНА
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На этом месте не первый раз происходят аварии.На этом месте не первый раз происходят аварии.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Авария произошла около часу ночи в микрорайоне Санаторный. 24-летний парень на «Чери» ехал со стороны санатория «Волгоград» на 2-ю Продольную. Видимо, ехал молодой человек на весьма высокой скорости. Когда летел с горки вниз, не справился с управлением и выехал за пределы трассы. Машина перевернулась в кювет. Скрип тормозов и грохот услышали жители окрестных домов. несколько человек бросились на помощь. Вызвали медиков, полицейских. Парня погрузили в карету скорой помощи и повезли в больницу. Но до нее волгоградец не доехал – умер по дороге.

- Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварии, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Еще одно транспортное средство оказалась в кювете в Урюпинском районе. Мужчина на мотоцикле ехал на хутор Красный. Не справился с управлением и перевернулся. 50-летнего волгоградца доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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