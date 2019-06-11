Полицейские просят помочь найти водителя, насмерть сбившего человека в Волгограде

СЕГОДНЯ 08:45 2019-06-11T08:45:39+03:00

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Авария произошла глубокой ночью 10 июня в Советском районе Волгограда. Мужчина переходил проспект Университетский в районе дома №38 в 1-40. Автомобиль на высокой скорости сбил пешехода. Водитель даже не остановился посмотреть, что он натворил и помочь человеку. Он сразу дал по газам.

Пострадавшему помогли другие водители, увидевшие на дороге раненого волгоградца. Они вызвали «скорую» и полицию. Медики довезли жертву аварии до больницы живым, мужчина умер уже там. Полученные травмы были несовместимы с жизнью.

По факту смертельного ДТП возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением месте его совершения. Срок по статье – до 7 лет лишения свободы. Но наказывать пока некого. Номер и марка машины неизвестны. Поэтому полиция просит всех очевидцев ДТП и тех, кто знает о личности водителя, позвонить по телефону отдела полиции Советского района - 46-51-15 или на 02.

ИСТОЧНИК KP.RU