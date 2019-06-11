Волгоградстат: волгоградцы тратят в месяц на еду 5430 рублей

СЕГОДНЯ 08:22 2019-06-11T08:22:53+03:00

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Волгоградские статистики посчитали, сколько волгоградцы тратят в месяц на домашнее хозяйство: стиральный порошок, мясо, коммуналку и прочие неотъемлемые расходы. Сумма получилась не очень большая. На одного человека в среднем 14180 рублей. То есть в месяц, чтобы выжить семье из 3 человек нужно около 45 тысяч рублей.

Основная трата – на еду. Чтобы прокормиться одному волгоградцу надо 5430 рублей. В эту сумму входят и походы в кафе и перекусы на ходу шаурмой. Непродовольственные товары составляют 34 процента от общих трат – 4800. Четверть бюджета идет на оплату услуг. Это и коммуналка и поход к парикмахеру и замена каблуков. А вот на алкоголь волгоградцы не готовы раскошелиться. Покупка спиртного обходится в 200 рублей.

И это только самые необходимые траты. Но ведь хочется и в кино сходить, и к маме в деревню съездить, и даже на море отложить.

ИСТОЧНИК KP.RU