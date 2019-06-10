Волгоградцев приглашают за автомобилями KIA по цене производителя
Открой летний сезон в А.С.-Авто!
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Не упустите возможность стать обладателем нового автомобиля KIA по цене производителя! Мы не обещаем, мы делаем отличные предложения на покупку автомобилей KIA в июне.
Компания «А.С.-Авто» гарантирует:
-Спеццены на весь модельный ряд,
-Выгодная страховка,
-Подарки от нашего автосалона.
Учтем все ваши пожелания!
Ждем Вас ежедневно с 8:30-20:30 по адресу г. Волгоград, ул. шоссе Авиаторов,11.
Запись на тест-драйв по телефону +7 (8442) 602-333.
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ИСТОЧНИК KP.RU