Волгоградцев приглашают за автомобилями KIA по цене производителя

СЕГОДНЯ 15:37 2019-06-10T20:39:19+03:00

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Не упустите возможность стать обладателем нового автомобиля KIA по цене производителя! Мы не обещаем, мы делаем отличные предложения на покупку автомобилей KIA в июне.

Компания «А.С.-Авто» гарантирует:

-Спеццены на весь модельный ряд,

-Выгодная страховка,

-Подарки от нашего автосалона.

Учтем все ваши пожелания!

Ждем Вас ежедневно с 8:30-20:30 по адресу г. Волгоград, ул. шоссе Авиаторов,11.

Запись на тест-драйв по телефону +7 (8442) 602-333.

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ИСТОЧНИК KP.RU