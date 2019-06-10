Судья из Камышина прогулял работу и «заочно» вынес приговор

СЕГОДНЯ 16:04 2019-06-10T16:05:46+03:00

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Судья редко оказываются на скамье подсудимых. Все-таки должность обязывает быть кристально чистым перед законом. Да и привлечь человека в мантии к ответственности очень сложно. Но следователи СУ СК смогли возбудить в отношении судьи из Камышина уголовное дело и довести его до суда. 33-летний мужчина обвиняется в вынесении заведомо неправосудного решения.

По версии следствия 31 марта 2017 года мужчина не пришел на работу. О причинах отсутствия на рабочем месте своему секретарю он не сообщил, зато дал указания. Ведь на этот день на 9-00 и на 9-30 у него были назначены судебные заседания. Они касались взыскания с Россгосстраха денежных компенсация после ДТП. Судья попросил подписать у истцов необходимые документы о разъяснении им их прав и подготовить протоколы заседаний, где прописать сегодняшнюю дату, время, участников.

- Чуть позже он лично написал решения по несостоявшимся заседаниями и частично удовлетворил иски граждан, - сообщили «КП-Волоград» в СУ СК по Волгоградской области.

Об этом стало известно правоохранительным органам. Судебная коллегия отменила «заочные» решения.

За дисциплинарный подлог коллеги досрочно лишили мужчину служителя Фемиды полномочий. Мужчина воспользовался статьей 51 Конституции РФ и отказался давать показания следователям.

Прокуратура Волгоградской области посчитала, что собранных следователями доказательств достаточно для передачи дела в суд. Рассматривать его будет Камышинский городской суд Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU