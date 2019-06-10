В Волгограде вынесли приговор еще одному мошеннику в сфере автострахования

СЕГОДНЯ 15:07 2019-06-10T15:07:39+03:00

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В Волгограде вынесли приговор еще одному участнику мошеннической группы в сфере автострахования. За 3 эпизода покушения на мошенничество и 8 эпизодов мошенничества в составе группы, а также за покушение на мошенничество в сфере страхования с причинением значительного ущерба он получил 4 года лишения свободы в колонии общего режима.

Следователи сумели собрать доказательство вины 39-летнего безработного Рустама Надаряна. Мужчина вместе с сообщниками с февраля по сентябрь 2017 года инсценировал ДТП, передавал документы в страховые компании и получал страховые выплаты. Сумма ущерба – 1 миллион 600 тысяч рублей.

Свою вину волгоградец признал частично. Он утверждает, что в преступной группировке не участвовал.

Как сообщили "КП-Волгоград" в Волгоградской областной прокуратуре, пять человек уже получили свои сроки. Судебные заседания еще по одному участнику пока только идут.

ИСТОЧНИК KP.RU