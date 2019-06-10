Пьяный астраханец без прав сбил возвращавшихся с пляжа женщину с ребенком

СЕГОДНЯ 13:47 2019-06-10T13:47:47+03:00

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Авария произошла на грунтовке в поселке Волгог-Каспийский Камызякского района. Молодая женщина возвращалась с пляжа вместе с 8-летним сыном. Машину они услышали, но отойти не успели. «Семерка» летела по узкой дороге. От удара мать с ребенком отбросило в сторону. Водитель даже не остановился, чтобы узнать, что он натворил и помочь людям. Оказывали первую помощь прохожие, которые также шли от берега. У женщины черепно-мозговая травма, у мальчика - ушиб грудной клетки, тупая травма живота, под подозрением – перелом ключицы.

Номер машины, цвет и марку очевидцы запомнили, они сообщили в полицию данные, а сотрудники нашли лихача меньше, чем за полчаса. 37-летний мужчина был сильно пьян, когда силовики пришли к нему в «гости». Но от медосвидетельствования он отказался.

Полицейские выяснили, что машину астраханец купил всего день назад. Видимо, удачную покупку в этот день и обмывал. И прав у него нет и не было. Возможно, решил, что кататься по селу можно и так.

Теперь мужчине грозит арест за оставления места преступления, за отказ сдать анализы. Также он ответит перед судом за пьяную езду и двух сбитых им людей.

ИСТОЧНИК KP.RU