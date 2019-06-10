Волгоградку задержали за надпись на мемориале в ЦПКиО
О странной девушке с баллончиком в руках сообщили в полицию волгоградцы, прогуливающиеся по ЦПКиО. Они рассказали, что девица пытается разрисовать мемориальную стену. Когда сотрудники МВД приехали на место, то увидели, что на стене, которую в прошлом году установили в парке на месте нахождения в 1942-1943-годах штаба 13-й Гвардейской Дивизии, написано краской «Пусть всегда будет солнце». Вандала экипаж ППС нашел очень быстро. 29-летнюю волгоградку отвезли в отделение.
Как оказалось, девушка сделала это из идейных соображений.
- По формальным и эстетическим данным этот памятник говорит нам о войне, но по качеству он оставляет желать лучшего. Когда будут стирать мою надпись, это качество проявит себя не с лучшей стороны, - заявила она в отделе полиции.
Волгоградка исписала памятник в ЦПКиО.
Также девица призналась: она не первый раз берет баллончик в руки и разрисовывает стены домов, школы. Таким образом, она проявляет социальный протест: мол, здания некрасивые. Кстати, свое тело молодая женщина тоже не жалеет: у нее татуировки даже на голове. И их вряд ли можно назвать произведением искусства.
Сейчас по факту происшествия проводится проверка.
Девушка считает свои действия социальным протестом.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
ИСТОЧНИК KP.RU