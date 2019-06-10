В Волгоградской области утонул шестилетний ребенок

СЕГОДНЯ 11:47 2019-06-10T11:49:17+03:00

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ЧП произошло возле рабочего поселка Елань. Местная жительница пришла на берег реки Терса со своим внуком. Малыш плескался в воде, бабушка загорала на берегу. Женщина не заметила, когда внук пропал из вида. На берегу находилось много людей. Но все они пропустили первый момент, когда ребенок начал тонуть. Когда купающиеся заметили, что малыш пошел ко дну, они сразу вытащили его на берег. Он наглотался воды. Люди пытались помочь, провести реанимационные действия. Но спасти дошколенка не удалось. Он погиб.

Сейчас по факту гибели малыша в Еланском районе СУ СК по Волгоградской области проводит проверку.

А волгоградцам напоминают: купайтесь только в специально оборудованных для этого местах, под присмотром спасателей. Если вы отправляетесь на дикий пляж, следите за детьми. Не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Перед началом сезона на всякий случай изучите основные правила помощи при ЧП на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU