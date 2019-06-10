2019-06-10T11:14:59+03:00
Происшествия

В Астрахани мужчина погиб от удара током, когда косил газон

Он повредил провод прибора
Екатерина МАЛИНИНА
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"Скорая" констатировала гибель мужчины."Скорая" констатировала гибель мужчины.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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ЧП произошло в селе Началово Приволжского района Астраханской области. 30-летний мужчина решил подстричь газон возле своего дома. Работа спорилась. Но астраханец не заметил, как повредил ножом косилки провод, а затем на него наступил. Удар электрическим током был очень сильным. Парень упал и больше не очнулся. Родственники пытались его реанимировать, но не смогли. Приехавшая «скорая» констатировала смерть мужчины.

Сейчас в обстоятельствах гибели человека разбираются следователи СУ СК по Астраханской области. По результатам проверки решат, возбуждать уголовное дело или нет.

Напомним, на прошлой неделе от удара током погиб подросток. Мальчишка взялся включить электроплиту после того, как сходил в душ. Мать, которая прибежала на шум из соседней комнаты, уже ничего не в силах была сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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