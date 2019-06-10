2019-06-10T10:46:13+03:00
Происшествия

В Волгограде в автобусе брошенную сумку проверяли на взрывчатку

Транспорт вышел на маршрут, когда полицейские убедились в безопасности
Екатерина МАЛИНИНА
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К автобусу приехали все экстренные службы.К автобусу приехали все экстренные службы.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Волгограде из-за оставленной кем-то сумки случился небольшой переполох. Ее заметила в автобусе №65 кондуктор. Женщина уточнила у пассажиров, чье имущество, но никто не признался. Тогда она по инструкции сообщила об этом водителю, а тот уже доложил в парк и в оперативные службы. Пассажиров высадили на остановке «Белый аист».

На место приехали полицейские, сотрудники МЧС, «скорая» - как положено в этих случаях. Силовики изучили содержание сумки и не нашли там ничего опасного. Ее отправили в парк, где она будет дожидаться хозяина, а автобус снова вернулся на маршрут.

Кстати, пожарная машина, «скорая» на «Белом аисте» вызвали бурное обсуждение в соцсетях. Кто-то решил, что случился пожар и даже пострадали пассажиры. Многие вспомнили пожар в автобусе на остановке "Колосовая" в Кировском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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