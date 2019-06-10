Мужчина спустил 80-летнюю мать с лестницы и избил до полусмерти

СЕГОДНЯ 10:31 2019-06-10T10:31:53+03:00

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Волгоградский областной суд оставил в силе приговор в отношении 55-летнего жителя Красноармейского района. Мужчина будет сидеть в тюрьме за причинение тяжкого вреда здоровью своей матери.

Волгоградец уходил в запои слишком часто. Престарелая мать постоянно отчитывала уже лысеющего сына за это. Но тот лишь материл родственницу. Однажды за очередные нотации мужчина столкнул 80-летнюю старушку с лестницы. Затем спустился сам и избил ногами до полусмерти.

Но свою вину волгоградец категорически отрицал. Он рассказал, что мать исчезла вечером, утром он сообщил об этом родственникам. А вскоре его вызвали в полицию и сказали, что мать в больнице в тяжелом состоянии. Мужчина обвинял родных, что те хотят забрать себе его квартиру.

Но следователи сумели доказать, что вина за избиение матери лежит полностью на сыне: были показания свидетелей, судебно-медицинские экспертизы.

Красноармейский районный суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимый обжаловал приговор в областном суде, но вердикт оставили без изменения, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU