2019-06-10T10:05:19+03:00
Общество

В Волгоградской области пройти диспансеризацию можно после рабочего дня

Поликлиники увеличили время для профосмотра пациентов
Екатерина МАЛИНИНА
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Пройти профосмотр можно теперь после работы.Пройти профосмотр можно теперь после работы.Фото: Алексей ФОКИН
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Облаздрав поставил себе цель: диспансеризацию должно пройти все население Волгоградской области старше 21 года. И старается сделать для этого все. Еще два года назад ввели профосмотры в выходной. Поликлиники принимают людей по специальному графику в субботу. В один день можно пройти и окулиста, и отоларинголога, и гинеколога, и сдать кров. Еще один шаг к тому, чтобы очень занятые люди пришли проверить здоровье – увеличить прием по диспансеризации в вечернее время. 54 больницы и поликлиника ОАО «РЖД» по диспансеризации начали работать по новому графику: какие-то до 18-00, какие-то до 19-00. Так что к врачам можно зайти после рабочего дня.

С начала года уже 165 тысяч человек прошли профосмотры. 32 процента – это люди от 21 до 26 лет, 35 процентов от 39 до 60 лет, 31 процентов – старше 60 лет. Кстати, замечено, что женщины больше заботятся о своем здоровье, чем мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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