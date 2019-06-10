2019-06-10T09:36:13+03:00
Происшествия

В Волгограде в аварии на встречке столкнулись три машины

Два человека попали в больницу
Екатерина МАЛИНИНА
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Водитель и пассажир попали в больницу.Водитель и пассажир попали в больницу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Авария на московской трассе произошла в 9 утра в воскресенье в Иловлинском районе. 32-летний москвич ехал на «Хендае» в сторону Волгограда. Движение даже утром было очень плотно. Мужчина торопился и решил пойти на обгон. Но не рассчитал маневр. Он столкнулся с фурой «Вольво FH-12». За рулем грузовика был астраханец – он постарался избежать лобового удара, но столкновение все равно было сильным. В аварию угодил и 44-летний волгоградец на «Киа». Тот ехал как раз за легковушкой москвича и по касательной ее зацепил.

В результате аварии в больницу на «скорой» отвезли жителя Москвы и его 18-летнего пассажира.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах ЧП.

Еще одна серьезная авария произошла в Дубовском районе. Уже за полночь 32-летний мужчина на «Мазде 6» ехал по грунтовке Пичужинского дачного массива. На очередной колдобине он потерял управлением над иномаркой и врезался в железобетонный столб. Молодой человек и его 28-летняя подруга попали в больницу с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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