В Волгоградской области еще один человек заразился лихорадкой от клеща
В Волгоградской области продолжается «клещевой» сезон. Правда. опасных членистоногих стало чуть меньше, их активность снижается. По данным Роспотребнадзора по Волгоградской области с укусами клещей в этом году обратились 1128 человек. 197 образцов изучили в лаборатории, четыре из них оказались возбудителями иксодового клещевого боррелиоза.
За прошедшую неделю еще один человек подхватил Крымскую геморрагическую лихорадку, всего же за сезон заболели 5 человек. Еще один волгоградец заболел боррелиозом.
Как рассказали в ведомстве, самые посещаемые жителями места обработали от клеща, в том числе, загородные территории, волгоградские парки, детские лагеря, пастбища.
Специалисты еще раз напоминают о правилах безопасности на отдыхе. Не забывайте осматривать себя и своих близких. А если клещ «присосался», обращайтесь незамедлительно к врачу.
ИСТОЧНИК KP.RU