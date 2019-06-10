2019-06-10T08:37:01+03:00
Общество

В Волгоградской области еще один человек заразился лихорадкой от клеща

Всего с укусами паразита обратились 1128 человек
Екатерина МАЛИНИНА
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Не забывайте осматривать себя и родных во время поездок.Не забывайте осматривать себя и родных во время поездок.Фото: Александр БОЙКО
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В Волгоградской области продолжается «клещевой» сезон. Правда. опасных членистоногих стало чуть меньше, их активность снижается. По данным Роспотребнадзора по Волгоградской области с укусами клещей в этом году обратились 1128 человек. 197 образцов изучили в лаборатории, четыре из них оказались возбудителями иксодового клещевого боррелиоза.

За прошедшую неделю еще один человек подхватил Крымскую геморрагическую лихорадку, всего же за сезон заболели 5 человек. Еще один волгоградец заболел боррелиозом.

Как рассказали в ведомстве, самые посещаемые жителями места обработали от клеща, в том числе, загородные территории, волгоградские парки, детские лагеря, пастбища.

Специалисты еще раз напоминают о правилах безопасности на отдыхе. Не забывайте осматривать себя и своих близких. А если клещ «присосался», обращайтесь незамедлительно к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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