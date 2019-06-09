2019-06-09T19:47:34+03:00
Спорт

Волгоградка Ульяна Клюева завоевала серебро Гран-при в Мадриде

В паре с москвичкой Виталией Королевой она стала второй в синхронных прыжках с трехметрового трамплина
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Фото: из личного архива спортсменкиФото: из личного архива спортсменки
Изменить размер текста:

16-летняя волгоградская спортсменка Ульяна Клюева завоевала серебряную медаль на Гран-при по прыжкам в воду в Мадриде. В синхронных прыжках с трехметрового трамплина она выступала в паре с москвичкой Виталией Королевой. Девушки показали результат в 270 баллов. Первое место у китаянок Сяохуэй Хуан и Ин Вэй (293,40 балла). Бронза у японской пары Хадзуки Миямото и Харуки Эномото (259,20).

За несколько дней до этого девушки стали чемпионками России в этой же дисцплине. А Ульяна Клюева добавила в свою копилку еще и серебро в личном зачете. Из Испании спортсменки отправятся в Италию, где с 14 по 16 июня пройдет следующий этап Гран-при. После их ждет первенство Европы среди юниоров, которое стартует в Казани 24 июня. А затем волгоградку Ульяну Клюеву ждет ее первый взрослый чемпионат мира в Южной Корее.

Как рассказала «КП-Волгоград» мама Ульяны Татьяна, столь напряженный график соревнований девушка сочетает с выпускными экзаменами. В этом году Ульяна окончила 11 класс. Часть ЕГЭ она сдала в досрочный период, часть - между соревнованиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волжская ГЭС в июне увеличит сбросы воды
Жара и солнце: МЧС предупреждает волгоградцев о чрезвычайной пожароопасности
Без горячей воды останутся жители двух районов Волгограда
Налоговые поступления в бюджет Волгоградской области выросли на 10%
Раненый мужчина зарезал обидчика после перекура
Пропавшего студента разыскивают в Волгограде
Под Волгоградом «Нива» вылетела в кювет: погиб пассажир
На юге Волгограда ночью сгорели два ВАЗа
Автобусы №123 и №146 Волжский – Волгоград изменили расписание
В Волгограде пес был живой затравкой для бойцовских собак
В Волжском автоледи на иномарке сбила 9-летнего велосипедиста
«А вам слабо?»: Елена Исинбаева исполнила спортивный трюк на дорожном знаке
В Волгограде военные поклонились иконе «Спаса Нерукотворного»
В Волгоградскую область в апреле и мае завезли корь
У «Гасителя» в Волгограде отремонтируют лестницы, ведущие к Волге
Под Волгоградом по вине лихача на «Ладе» погиб его пассажир
В Волгограде активно ремонтируют улицы Полины Осипенко и Полоненко