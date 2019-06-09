Волгоградка Ульяна Клюева завоевала серебро Гран-при в Мадриде

СЕГОДНЯ 19:47 2019-06-09T19:47:34+03:00

В паре с москвичкой Виталией Королевой она стала второй в синхронных прыжках с трехметрового трамплина

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16-летняя волгоградская спортсменка Ульяна Клюева завоевала серебряную медаль на Гран-при по прыжкам в воду в Мадриде. В синхронных прыжках с трехметрового трамплина она выступала в паре с москвичкой Виталией Королевой. Девушки показали результат в 270 баллов. Первое место у китаянок Сяохуэй Хуан и Ин Вэй (293,40 балла). Бронза у японской пары Хадзуки Миямото и Харуки Эномото (259,20).

За несколько дней до этого девушки стали чемпионками России в этой же дисцплине. А Ульяна Клюева добавила в свою копилку еще и серебро в личном зачете. Из Испании спортсменки отправятся в Италию, где с 14 по 16 июня пройдет следующий этап Гран-при. После их ждет первенство Европы среди юниоров, которое стартует в Казани 24 июня. А затем волгоградку Ульяну Клюеву ждет ее первый взрослый чемпионат мира в Южной Корее.

Как рассказала «КП-Волгоград» мама Ульяны Татьяна, столь напряженный график соревнований девушка сочетает с выпускными экзаменами. В этом году Ульяна окончила 11 класс. Часть ЕГЭ она сдала в досрочный период, часть - между соревнованиями.

ИСТОЧНИК KP.RU