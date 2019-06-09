Волжская ГЭС в июне увеличит сбросы воды

СЕГОДНЯ 18:18 2019-06-09T18:23:29+03:00

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По оценке экспертов в июне на Нижней Волге такого низкого уровня воды, как в этом году, не было давно. Нерест сорван, что приведет к снижению рыбных запасов на годы вперед. Волго-Ахтубинской пойме уже сейчас не хватает воды. На прошедшем заседании межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада представителям от Астраханской области удалось убедить коллег увеличить сбросы воды на Волжской ГЭС на 10%. Хотя регионы Поволжья предлагали и дальше сохранять режим наполнения водохранилищ.

Как сообщили «КП-Волгоград» в Федеральном агентстве водных ресурсов, с 11 июня по 10 июля 2019 года сбросы воды на Волжской ГЭС увеличат с 5000 до 5500±200 кубометров в секунду.

- Это поможет остановить снижение уровня воды, что позволит избежать неблагоприятных и опасных явлений на водных объектах, - комментируют в службе природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/710056" frameborder="0"></iframe> Астрахань. Нерест. Рыба кишит у берегов из-за мелководья.

ИСТОЧНИК KP.RU