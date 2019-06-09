2019-06-09T14:24:48+03:00
Недвижимость

Без горячей воды останутся жители двух районов Волгограда

С 10 и 13 июня 2019 года отключат горячую воду у жителей Советского и Дзержинского районов Волгограда [график отключений]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Воду отключают на пару дней либо на две недели.Воду отключают на пару дней либо на две недели.Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО
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Часть жителей Советского района с конца мая сидят без горячей воды. Во второй декаде июня к ним присоединятся еще несколько кварталов. Отключат воду на этой неделе и в Дзержинском районе Волгограда. В Советском горячей воды не будет всего пару дней с 10 по 11 июня 2019 года. Здесь в очереди на гидроиспытания около семидесяти домов в районе СХИ. Без удобств останутся жители пятнадцати улиц. В том числе проспекта Университетского, улиц Казахской, Малиновской, Гвоздкова. В Дзержинском районе отключения стартуют после Дня России и продлятся две недели – с 13 по 26 июня. Затронут они около тридцати домов на Ангарском и в поселке Аэропорт.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», в отдельных случаях отключение горячего водоснабжения могут продлить. Также возможно возобновление подачи воды раньше указанного срока.

Полный график отключения горячей воды в июне 2019 в Волгограде

ИСТОЧНИК KP.RU

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