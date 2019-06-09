Налоговые поступления в бюджет Волгоградской области выросли на 10%

СЕГОДНЯ 13:19 2019-06-09T13:19:37+03:00

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Управление Федеральной налоговой службы по Волгоградской области подвело итоги налоговых поступлений в региональный бюджет за пять месяцев 2019 года. За это время налогоплательщики в сумме пополнили областную казну на 30,3 миллиарда рублей. Это на 10% больше, чем за январь - май 2018 года. При этом рост обеспечен по всем налогам, а львиную долю доходов или 98,2% обеспечили пять источников: налог на прибыль и на имущество организаций, НДФЛ, акцизы и специальные налоговые режимы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном УФНС, 11 миллиардов рублей или 36,4% от общего объема поступлений областному бюджету принес налог на прибыль. Прирост составил 5,5%. Сумма налога на доходы физических лиц подросла на 9,1%, волгоградцы перечислили в казну 8,7 миллиарда рублей. Еще 4,1 миллиарда принес региону налог на имущество организаций. По этому источнику доходы бюджета увеличились на 7,5%. Примерно такой же рост показали специальные режимы - патенты, единые налоги. Объем поступлений составил 2,3 миллиарда рублей.

А больше всего с прошлого года выросли акцизы. Они принесли региону за пять месяцев 2019 года 3,7 миллиарда рублей. При этом сумма поступлений увеличилась на 20,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU