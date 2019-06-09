2019-06-09T12:31:26+03:00
Происшествия

Раненый мужчина зарезал обидчика после перекура

В Ахтубинске Астраханской области приятели порезали друг друга
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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Один погиб, один в больнице, возбуждено уголовное дело - так завершился день 8 июня для компании друзей из города Ахтубинска Астраханской области. Как установили следователи, в субботний день четверо приятелей решили вместе выпить в одном из частных домовладений. Посидели, выпили, закусили. Вскоре разгорелась пьяная ссора, в ходе которой 37-летний хозяин дома ударил собутыльника ножом. Раненый мужчина этого не ожидал. Он вышел на улицу на перекур, а когда вернулся, дважды вонзил нож в грудь своему обидчику. Эти раны оказались смертельными. Хозяин скончался до приезда врачей, а раненый сейчас в больнице.

- Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили «КП-Волгоград» в следственном управлении СКР по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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