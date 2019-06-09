Пропавшего студента разыскивают в Волгограде

СЕГОДНЯ 11:08 2019-06-09T11:10:22+03:00

Парень вышел из дома на Ангарском прогуляться еще 7 июня 2019 года, с тех пор его больше не видели

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В Волгограде разыскивают 23-летнего пропавшего без вести студента. Тимофей Хромов вышел из дома в Дзержинском районе вечером 7 июня. В последний раз его видели в тот же день на Ангарском, на Раздольной. С тех пор о Тимофее ничего не известно. Парень не взял с собой ни телефон, ни документы. Родители подключили к поискам волонеров и пользователей социальных сетей.

Тимофей учится на пятом курсе ВИУ РАНХиГС, идет на красный диплом. Правда, сейчас в академическом отпуске. По словам преподавателей вуза, парень хороший, вежливый. Родные не думают, что парень загулял с друзьями.

- Сын не пил, не курил, занимался спортом. Девушки у него не было. По вечерам он обычно выходил на полчасика прогуляться. В тот вечер меня не было дома. Как показала камера видеонаблюдения, Тимофей вышел из дома в 19.23 в шортах и футболке. Телефон он с собой не взял, - поделился с «КП-Волгоград» отец пропавшего студента.

Парень шел на красный диплом. Фото: из семейного архива

Приметы пропавшего Тимофея Хромова: черные волосы, рост 175 - 180 см, был одет в красную майку, джинсовые шорты и шлепки, имеет дефект речи - заикается.

Если вы увидите Тимофея или что либо знаете о его местонахождении, сообщите отцу по телефону 89023113370 (Иван) или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU