2019-06-09T11:10:22+03:00
Происшествия

Пропавшего студента разыскивают в Волгограде

Парень вышел из дома на Ангарском прогуляться еще 7 июня 2019 года, с тех пор его больше не видели
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Тимофей Хромов пропал 7 июня. Фото: из семейного архиваТимофей Хромов пропал 7 июня. Фото: из семейного архива
Изменить размер текста:

В Волгограде разыскивают 23-летнего пропавшего без вести студента. Тимофей Хромов вышел из дома в Дзержинском районе вечером 7 июня. В последний раз его видели в тот же день на Ангарском, на Раздольной. С тех пор о Тимофее ничего не известно. Парень не взял с собой ни телефон, ни документы. Родители подключили к поискам волонеров и пользователей социальных сетей.

Тимофей учится на пятом курсе ВИУ РАНХиГС, идет на красный диплом. Правда, сейчас в академическом отпуске. По словам преподавателей вуза, парень хороший, вежливый. Родные не думают, что парень загулял с друзьями.

- Сын не пил, не курил, занимался спортом. Девушки у него не было. По вечерам он обычно выходил на полчасика прогуляться. В тот вечер меня не было дома. Как показала камера видеонаблюдения, Тимофей вышел из дома в 19.23 в шортах и футболке. Телефон он с собой не взял, - поделился с «КП-Волгоград» отец пропавшего студента.

Парень шел на красный диплом. Фото: из семейного архива

Парень шел на красный диплом. Фото: из семейного архива

Приметы пропавшего Тимофея Хромова: черные волосы, рост 175 - 180 см, был одет в красную майку, джинсовые шорты и шлепки, имеет дефект речи - заикается.

Если вы увидите Тимофея или что либо знаете о его местонахождении, сообщите отцу по телефону 89023113370 (Иван) или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Без горячей воды останутся жители двух районов Волгограда
Налоговые поступления в бюджет Волгоградской области выросли на 10%
Раненый мужчина зарезал обидчика после перекура
Под Волгоградом «Нива» вылетела в кювет: погиб пассажир
На юге Волгограда ночью сгорели два ВАЗа
Автобусы №123 и №146 Волжский – Волгоград изменили расписание
В Волгограде пес был живой затравкой для бойцовских собак
В Волжском автоледи на иномарке сбила 9-летнего велосипедиста
«А вам слабо?»: Елена Исинбаева исполнила спортивный трюк на дорожном знаке
В Волгограде военные поклонились иконе «Спаса Нерукотворного»
В Волгоградскую область в апреле и мае завезли корь
У «Гасителя» в Волгограде отремонтируют лестницы, ведущие к Волге
Под Волгоградом по вине лихача на «Ладе» погиб его пассажир
В Волгограде активно ремонтируют улицы Полины Осипенко и Полоненко