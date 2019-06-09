Под Волгоградом «Нива» вылетела в кювет: погиб пассажир

СЕГОДНЯ 10:19 2019-06-09T11:13:52+03:00

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Сразу три машины улетели в кювет за прошедшие сутки на дорогах Волгоградской области. Смертельное ДТП случилось около полуночи 8 июня в Среднеахтубинском районе. 43-летний мужчина за рулем «Нивы» ехал по дороге Средняя Ахтуба – Краснослободск. По предварительным данным, в какой-то момент автомобиль вылетел на встречку, наехал на бордюр и перевернулся. Сам водитель сейчас в больнице, а его 42-летний пассажир умер на месте. Пять человек оказались на больничной койке в результате опрокидывания ВАЗ-21074 на проселочной дороге в Новоаннинском районе. Компания молодежи каталась с «ветерком». В итоге 30-летний водитель «семерки» на высокой скорости не смог справиться с управлением.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, среди пострадавших он сам, 24-летний, 19-летний и 18-летний парни, а также 15-летняя девушка.

Еще один «перевертыш» - в Новониколаевском районе области. В шестом часу утра 21-летний молодой человек на «семерке» вылетел в кювет на дороге между хуторами. Сейчас он в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU