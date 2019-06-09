На юге Волгограда ночью сгорели два ВАЗа

СЕГОДНЯ 09:34 2019-06-09T09:34:12+03:00

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Сразу два отечественных автомобиля сгорели прошедшей ночью 9 июня 2019 на юге Волгограда. Владельцы оставили своих «ласточек» на ночь на улице Брестской в Красноармейском районе. Сначала загорелась Лада Приора - вскоре она уже полыхала по всей площади. Затем огонь перекинулся на стоящий рядом ВАЗ-2110. Заметили огонь и сообщили о пожаре волгоградцы около трех часов ночи. Прибывшие на место происшествия пожарные справились с огнем спустя десять минут после получения тревожного сигнала. В итоге трехлетняя Лада Приора выгорела полностью. У «десятки» с одной стороны частично оплавились пластиковые детали.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС России по региону, во время пожара никто не пострадал. Причину возгорания автомобилей предстоит установить экспертам.

ИСТОЧНИК KP.RU