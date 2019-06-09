Автобусы №123 и №146 Волжский – Волгоград изменили расписание

СЕГОДНЯ 08:55 2019-06-09T09:11:42+03:00

Вечерние рейсы автобусов №123 и №146 перенесли на более позднее время [расписание автобусов]

Изменить размер текста: A A

Облкомтранс с 8 июня 2019 года изменил расписание двух межмуниципальных автобусных маршрутов, соединяющих Волгоград и Волжский. Количество рейсов автобусов №123 «Волжский (30 мкр) - Волгоград (ЖДВ)» и №146 «Волжский (магазин «Стимул») через р.п. Средняя Ахтуба - Волгоград (АВ)» не изменилось. Однако машины будут выходить на линию в то же время, а в последний рейс отправляться позже. Большая часть рейсов теперь приходится на раннее утро и вечер. Правда, интервал движения в дневное время увеличился.

Так, 123-й автобус теперь будет отправляться в последний рейс из Волгограда в 20.25 вместо прежних 18.50, из Волжского – на час позже – в 18.30. Для автобуса №146 сдвинули последний рейс также на час - полтора. Сделали это «с целью улучшения транспортного обслуживания населения», пояснили «КП-Волгоград» в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Расписание автобусов будет более удобным для волжан, которые работают и учатся в областном центре.

Расписание автобуса №123 «Волжский (30 мкр) - Волгоград (ЖДВ)»: отправление ежедневно из Волгограда: в 6.57, 7.27, 7.57, 8.27, 8.57, 13.31, 15.01, 16.01, 17.01, 18.01, 19.01, 20.01; из Волжского (30 мкр): в 5.41, 6.11, 6.41, 7.11, 7.41, 12.01, 13.31, 14.31, 15.31, 16.31, 17.31, 18.31.

Расписание автобуса №146 «Волжский (магазин «Стимул») через р.п. Средняя Ахтуба - Волгоград (АВ)»: отправление ежедневно из Волгограда: в 7.25, 7.50, 8.20, 11.35, 12.05, 12.35, 15.50, 16.20, 16.50, 19.25, 19.55, 20.25; из Волжского: в 6.00, 6.25, 6.55, 10.00, 10.30, 11.00, 14.25, 14.55, 15.25, 17.50, 18.20, 18.50.

ИСТОЧНИК KP.RU