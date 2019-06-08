2019-06-08T16:09:21+03:00
Общество

В Волгограде пес был живой затравкой для бойцовских собак

Трифона спасли волонтеры из «Лисены» и уже нашли ему дом
Юлия Данильченко
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Фото: Светлана Самойлова.Фото: Светлана Самойлова.
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Это сейчас Трифон выглядит как обычный здоровый пес и живет в любящей семье. О страшном прошлом напоминают только ужасные шрамы по всей голове и шее, а также отсутствие хвоста и ушей. До спасения пес был живой мишенью для бойцовских пород. Его изуродовали, а когда он стал непригоден для завтраки – выбросили на верную смерть. Волонтеры приюта «Лисена» нашли несчастного на одной из заправок в Ворошиловском районе Волгограда. На него было больно смотреть.

- На заправку он прибился уже в жутком состоянии. Врачи сразу дали мне объяснение: «Его использовали для тренировки других собак». Лечение было долгим, - рассказала КП-Волгоград основатель фонда Наталья Миндрина. - Триша поправился и мы нашли ему любящую семью. Светлана решила забрать Тришку сразу как увидела видео с ним. Надо сказать, что этот парень с характером, но без пререканий «пошел на поводу» у неё.

Спасение собаки, которая была жертвой бойцовских сородичей .

Кстати, в приюте "Лисена" немало животных со сложной судьбой, которые ищут свою семью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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